Raid incendiario alla spiaggia di Pane e Pomodoro: danneggiato il nuovo pontile

BARI - Un gesto vandalico ha colpito la spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro nella notte: il secondo pontile, inaugurato appena due mesi fa, è stato preso di mira da ignoti che hanno appiccato un incendio alla struttura in legno.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Bari, Vito Leccese, con un post su Instagram. “Dopo tanta attesa e tante critiche per i ritardi – ha scritto – qualcuno ha deciso di dare fuoco al pontile”.

Le immagini pubblicate dal primo cittadino mostrano i danni: un piccolo cratere provocato dalla combustione del legno, segno tangibile dell’azione dolosa. L’episodio ha subito destato indignazione tra cittadini e frequentatori della spiaggia, che negli ultimi mesi avevano accolto con favore l’apertura del nuovo pontile, pensato per rendere più accessibile e fruibile l’area.

Non è la prima volta che la zona di Pane e Pomodoro diventa bersaglio di atti vandalici. Ora si attende l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate a individuare i responsabili del raid incendiario e a rafforzare i controlli sull’area.

“Non possiamo permettere che un bene pubblico, costruito con le risorse di tutti, venga distrutto da chi non ha alcun rispetto per la città” – ha concluso Leccese, annunciando che l’amministrazione comunale provvederà quanto prima alla riparazione della struttura.