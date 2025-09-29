Jannik Sinner vola in semifinale a Pechino con la 40ª vittoria stagionale

janniksin ig

PECHINO - Jannik Sinner continua la sua straordinaria stagione: il numero due del mondo si è qualificato per le, centrando la quarantesima vittoria dell’anno. L’altoatesino ha superato in due set (6-1 7-5 in un’ora e 20 minuti) l’ungherese Marozsan, numero 57 del mondo, in una partita dalle due facce.

Nel primo set, Sinner è stato solido al servizio e micidiale in risposta, chiudendo rapidamente in soli 26 minuti grazie alla sua posizione avanzata sulla seconda di Marozsan, che gli ha permesso di contrattaccare immediatamente.

Il secondo set è stato più complicato: Sinner ha avuto un passaggio a vuoto sul 4-3, non trasformando quattro palle break e perdendo il servizio. Tuttavia, ha reagito con una serie impressionante di 12 punti a uno, sfruttando anche la tensione dell’avversario. Nonostante una percentuale di prime di servizio al 57%, Sinner ha mostrato velocità e aggressività maggiori rispetto ai match precedenti.

Con questa vittoria, Sinner centra la terza semifinale consecutiva a Pechino, la sesta nel 2025 e la tredicesima di fila sul cemento. In tutti i tornei disputati quest’anno sul rapido, l’altoatesino è sempre arrivato almeno in finale.

In semifinale affronterà Alex de Minaur, suo avversario favorito con un record di 10-0 nei precedenti. L’australiano ha approfittato del ritiro di Mensik sul 4-1 nel quarto di finale.

Sinner conferma così il suo straordinario stato di forma e la capacità di dominare sul cemento, continuando a rappresentare una delle punte di diamante del tennis italiano.