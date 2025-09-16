LeccePedala guida la Settimana della Mobilità: dal cicloturismo a Lecce30, mobilità per tutti

LECCE – Dal cicloturismo urbano alla sperimentazione con cargobike, LeccePedala anima la Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecce in linea con la Commissione Europea, mette al centro l’accessibilità universale ai trasporti, tema dell’edizione 2025: “Mobilità per tutti”.

Il momento clou sarà domenica 21 settembre con la pedalata collettiva “Insieme per Lecce30”, che si concluderà con un talk nell’ambito dell’Eppoi Festival, nel rione San Pio. Adriana De Carlo, portavoce di LeccePedala, spiega: “Vogliamo costruire una città delle persone, dove la mobilità attiva sia una scelta possibile, sicura e sostenibile. La settimana è anche l’occasione per rilanciare i temi della nostra petizione per Lecce città 30”.

Il programma delle iniziative prevede per giovedì 18 settembre il desk informativo in piazza Sant’Oronzo sul progetto LESMOS, con possibilità di provare le cargobike, e a seguire Il ciclista illuminato, un laboratorio di sicurezza per ciclisti, con verifica delle dotazioni e consegna della “pagella del ciclista illuminato”. Sabato 20 settembre si svolgerà una pedalata culturale lungo le mura urbiche fino al Parco Archeologico di Rudiae, con visita guidata. Nello stesso giorno si terrà il convegno “Lecce e il cicloturismo possibile” al Convento degli Agostiniani e il laboratorio L’abile ciclista per migliorare equilibrio, abilità e sicurezza in sella, mentre il desk informativo sul progetto LESMOS rimarrà attivo e sarà possibile provare le cargobike. Domenica 21 settembre è in programma Pedalando insieme per Lecce30, con tappe in città da piazzale Cuneo fino a piazza Dante alle 19.30, dove si svolgeranno talk, giochi e riffa in bici. Lunedì 22 settembre è prevista la consegna delle mappe PRIMUS alle scuole, per promuovere la mobilità quotidiana sicura e sostenibile tra studenti e famiglie.

LeccePedala coinvolge numerose realtà locali, tra cui Fiab Lecce Cicloamici, Adoc Lecce, Circolo Tandem, CPK Lecce, Città Fertile, Vulcanicamente, Salento Bici Tour, Fucina Salentina, WWF Salento, Veloservice, Cicli Minimi, Ciclofficina Onza Onza, Fridays for Future e APS Rione Santa Rosa. Tra i sostenitori figurano Decathlon Surbo, Todo Modo, Simtur, Forum Ambiente e Salute, Nasca Teatri di Terra, Glocal, I Slow You, MO.Bici, Salento E-Cycling, Slow Active Tours, ControPedale, Sud Est Climb, Zemove, Alberto Guido & figli, Amici di Enrico, Ciclopica, Cirknos e il Comitato Verde Santa Rosa.

L’iniziativa conferma Lecce come città sensibile alla mobilità sostenibile e inclusiva, promuovendo esperienze per cittadini di ogni età e abilità. Dal cicloturismo alla sperimentazione con cargobike, passando per attività formative e culturali, LeccePedala punta a costruire una città più vivibile, sicura e attenta all’ambiente.