Lopane: “Le cozze tarantine sono sicure e patrimonio identitario della nostra comunità”

BARI - L’assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, interviene a difesa delle cozze di Taranto in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’ex direttore Enzo Magistà in una trasmissione Rai. “Difendere le cozze di Taranto significa difendere l’identità stessa della città e della Puglia – afferma Lopane –. Respingo con fermezza le affermazioni che rischiano di ledere ingiustamente un settore sano, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo”.

Lopane ricorda che le cozze tarantine non sono un semplice alimento, ma un patrimonio identitario che intreccia storia, tradizioni, economia e cultura. Presidio Slow Food, rappresentano un elemento distintivo del prodotto turistico enogastronomico pugliese, contribuendo a valorizzare l’immagine della regione a livello nazionale e internazionale.

“Prima di diffondere opinioni in un contesto nazionale – sottolinea l’assessore – è doveroso verificare i fatti. Parlando senza cognizione si rischia di arrecare un danno non solo alla reputazione dei nostri mitili, ma anche ai mitilicoltori e a chi lavora ogni giorno con onestà per garantire qualità, sicurezza e genuinità”.

Lopane ribadisce l’impegno della Regione a garantire che la filiera della mitilicoltura continui a rispettare standard elevati, trasparenti e verificabili. “Non consentiremo che questo patrimonio venga svilito da notizie imprecise o strumentali. Ci aspettiamo da Magistà un passo indietro, un gesto di responsabilità necessario per ristabilire la verità e restituire dignità a un comparto che è motivo di orgoglio per Taranto e per l’intera Puglia”.