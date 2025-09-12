Ragazza foggiana vittima di revenge porn: la consigliera Barone interviene

FOGGIA – “Quello che sta accadendo ad Arianna, la diciannovenne foggiana vittima di revenge porn, non è tollerabile”, dichiara Rosa Barone, consigliera del M5S, commentando la vicenda di una giovane ragazza le cui fotografie sono state modificate con contenuti sessuali e diffuse tramite volantini riportanti il suo indirizzo e numero di telefono.

Arianna ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente l’inferno vissuto negli ultimi mesi, e la consigliera sottolinea l’importanza di non rimanere indifferenti: “Chi diffonde o condivide queste immagini commette un reato, punito dal Codice Penale. Difendere Arianna significa difendere la dignità di tutte le donne e di ogni persona vittima di odio e sopraffazione”.

Barone annuncia che porterà la storia di Arianna all’attenzione del Consiglio regionale, ribadendo il dovere delle istituzioni di supportare le vittime di violenza e prevenire il ripetersi di episodi simili: “Arianna non deve sentirsi sola”.

Il caso mette in luce ancora una volta i rischi e le conseguenze gravi del revenge porn, confermando l’urgenza di sensibilizzare la società e rafforzare strumenti di tutela per le vittime.