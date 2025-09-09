Regionali, centrodestra ancora in stallo: la Puglia resta appesa a Veneto e Campania

BARI - Ancora fumata nera nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. I leader nazionali non hanno ancora definito l’intero scacchiere e, finché non si scioglieranno i nodi legati a Veneto e Campania, sarà difficile sbloccare la situazione in Puglia.

L’ultima novità riguarda la possibile candidatura in Campania di Mara Carfagna, esponente di Noi Moderati. Se l’ipotesi dovesse concretizzarsi, Fratelli d’Italia potrebbe rivendicare la Puglia e proporre il nome di Marcello Gemmato. Al momento, però, resta in vantaggio Mauro D’Attis di Forza Italia.

Un nuovo vertice a Roma, previsto per giovedì, potrebbe essere decisivo per chiudere il quadro delle candidature.