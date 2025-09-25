Sono iniziati i lavori per il centro comunale di raccolta di Conversano

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta comunale a Conversano, un’infrastruttura strategica che consentirà di migliorare la gestione dei rifiuti urbani, incentivare la raccolta differenziata e offrire ai cittadini un punto di conferimento ordinato, controllato ed efficiente. Il nuovissimo centro sorgerà in via Cozze. Per il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, si tratta di un momento importante per la città: «L’avvio di questo cantiere- spiega il primo cittadino di Conversano- rappresenta un tassello fondamentale nel percorso verso una Conversano più sostenibile e attenta all’ambiente. Il nuovo centro ci permetterà di aumentare le percentuali di raccolta differenziata, facilitare il conferimento dei rifiuti ingombranti e ridurre gli abbandoni indiscriminati. È una risposta concreta a una necessità reale, attesa da tempo». L’intervento si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione del servizio di igiene urbana e punta a sensibilizzare i cittadini verso pratiche più consapevoli e responsabili. Si tratta di un finanziamento Pnrr: la medesima tipologia di centro di raccolta sarà realizzata anche a Monopoli. Il tempo previsto per la sua realizzazione è di 180 giorni. Il centro sarà dotato di aree dedicate per diverse tipologie di rifiuti, sistemi di controllo, accesso regolamentato e personale qualificato, centro del riuso (altra importante novità che consentirà il riciclo dei prodotti in buone condizioni) a garanzia della massima efficienza e sicurezza.