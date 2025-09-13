Supersano, “Donne in Cammino”: un viaggio tra memoria, cultura e paesaggio

SUPERASANOIl cammino come gesto ditra le donne, la natura e la comunità: è questo il cuore del progetto, promosso dall’Associazione Agrosilvae e sostenuto dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Puglia per la parità – Terza edizione”. L’iniziativa si propone di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e simbolico legato alle donne contadine del territorio attraverso un percorso tra cultura, comunità e paesaggio.

Due appuntamenti imperdibili

Domenica 28 settembre, ore 9.30 – Camminata guidata a cura di Ileana Tedesco, Guida Ambientale AIGAE, e Maria Grazia Bello di Salentofilia, lungo gli antichi tratturi del Bosco dei Paduli, percorsi un tempo dalle donne contadine per raggiungere i campi di raccolta delle olive. Durante il cammino, le guide racconteranno le loro esperienze professionali e personali come donne nel mondo dell’ambiente e dell’escursionismo.

Al termine, Ninfa Giannuzzi, una delle voci popolari più amate del Salento, condurrà un laboratorio corale sui tradizionali “canti alla stisa”, melodie contadine intonate nei campi per alleviare la fatica del lavoro. Ai partecipanti verranno offerti prodotti tipici locali a km 0 a cura dell’azienda Agricola Agrosì.

Sabato 5 ottobre, ore 9.30 – Secondo percorso guidato nell’antica Foresta di Belvedere con le guide Daniela Scianaro e Simona Di Mitri, che condivideranno le loro esperienze come donne professioniste nel mondo della guida escursionistica e della valorizzazione del territorio. Al termine, degustazione di prodotti biologici a km 0 dell’Azienda Agrosì e visita alla mostra fotografica e documentaria “Memorie e Patrimonio rurale. Un presidio di identità culturale”, curata da Agrosilvae e da Giustina De Iaco di Teatro dell’Argo.

Informazioni pratiche

Gli eventi sono gratuiti ma a posti limitati.

Prenotazioni: Monica 3288912212

Sede Agrosilvae: Via Vittorio Emanuele 42, Supersano (LE)

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Todo Modo APS, Salentofilia e Associazione Teatro dell’Argo.

Un’occasione unica per riscoprire la storia delle donne contadine del Salento e vivere un’esperienza immersiva tra cultura, musica, natura e comunità.