Taranto, la nave Drea con amianto in porto: i sindacati e il sindaco chiedono la partenza immediata

TARANTO – La nave Drea, ex traghetto con le cabine realizzate in lastra d’amianto, ha fatto sosta al porto di Taranto per una fermata tecnica d’emergenza.Subito sono scattati i timori per la sicurezza e la salute pubblica: sindacati e istituzioni locali, con il sindaco Bitetti in prima linea, hanno ribadito con forza che l’imbarcazione deve lasciare il porto al più presto.La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità competenti, mentre la città solleva preoccupazioni sull’esposizione a materiali pericolosi e sull’impatto ambientale della nave.