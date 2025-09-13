Tragedia in moto a Rapolla: muore 26enne in uno scontro con un’auto
RAPOLLA – Una giornata tra amici si è trasformata in dramma sulla strada statale 93 “Appulo Lucana”, dove un incidente tra un’auto e la moto guidata da Antonio Valendino, 26 anni di Margherita di Savoia, gli è costato la vita.
Sul posto sono intervenuti personale Anas, 118 e Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza. La strada è stata chiusa al traffico al km 69, mentre la circolazione è stata deviata sulla viabilità locale. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento.