Us Open: Djokovic, Alcaraz e Swiatek ai quarti di finale

djokernole ig

FRANCESCO LOIACONO - Spettacolo e grandi conferme agli. Sul cemento di New York, i big del tennis mondiale non hanno tradito le aspettative, conquistando il pass per i quarti.

Tra gli uomini, Novak Djokovic ha liquidato con autorità il tedesco Jan Lennard Struff con un netto 6-3, 6-3, 6-2, confermando la sua condizione di forma e la fame di vittorie. Avanzano anche gli altri protagonisti: l’americano Taylor Fritz ha superato il ceco Tomas Machac (6-4, 6-3, 6-3), mentre l’australiano Alex De Minaur non ha lasciato scampo allo svizzero Leandro Riedi (6-3, 6-2, 6-1).

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto la sua sfida contro il francese Arthur Rinderknech (7-6, 6-3, 6-4), e il canadese Felix Auger Aliassime ha battuto il russo Andrej Rublev (7-5, 6-3, 6-4).

Nel tabellone femminile, la ceca Marketa Vondrousova ha avuto la meglio sulla kazaka Elena Rybakina dopo tre set combattuti (6-4, 5-7, 6-2). La numero 2 del mondo, Aryna Sabalenka, ha regolato la spagnola Cristina Bucsa (6-1, 6-4).

Successo anche per l’americana Jessica Pegula, che ha eliminato la connazionale Ann Li, e per la ceca Barbora Krejcikova, capace di rimontare contro Taylor Townsend (1-6, 7-6, 6-3).

Infine, la numero 1 del mondo Iga Swiatek ha dominato la russa Ekaterina Alexandrova con un secco 6-3, 6-1, lanciando un messaggio forte alle avversarie.