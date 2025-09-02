Lecce, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Paco Esteban dal Betis Siviglia
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce rinforza il proprio reparto offensivo con un acquisto importante: dal Betis Siviglia arriva a titolo definitivo l’attaccante spagnolo Paco Esteban, che ha firmato con i giallorossi un contratto fino al 30 giugno 2028.
Classe 2004, alto 1,85 metri, Esteban è un centravanti moderno, abile nel gioco aereo e dotato di un destro potente soprattutto nelle conclusioni dalla distanza. Nella scorsa stagione in Liga ha disputato 18 partite con la maglia del Betis, realizzando 8 gol.
Il suo percorso calcistico è iniziato nelle giovanili del Villarreal e dell’Atlético Madrid, per poi proseguire con il Betis Siviglia Under 19, il Betis Deportivo Balompé e infine la prima squadra. Ha inoltre vestito la maglia della Spagna Under 16 (8 presenze da titolare) e della Spagna Under 17 (2 presenze).
Per il tecnico Eusebio Di Francesco, Esteban rappresenta un rinforzo di peso per l’attacco salentino, pronto a integrarsi subito negli schemi della squadra. Non è escluso che possa già debuttare il 14 settembre alle ore 15 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, nella terza giornata di andata di Serie A.