Lecce, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Paco Esteban dal Betis Siviglia

FRANCESCO LOIACONO - Ilrinforza il proprio reparto offensivo con un acquisto importante: dalarriva a titolo definitivo l’attaccante spagnolo, che ha firmato con i giallorossi un contratto fino al

Classe 2004, alto 1,85 metri, Esteban è un centravanti moderno, abile nel gioco aereo e dotato di un destro potente soprattutto nelle conclusioni dalla distanza. Nella scorsa stagione in Liga ha disputato 18 partite con la maglia del Betis, realizzando 8 gol.

Il suo percorso calcistico è iniziato nelle giovanili del Villarreal e dell’Atlético Madrid, per poi proseguire con il Betis Siviglia Under 19, il Betis Deportivo Balompé e infine la prima squadra. Ha inoltre vestito la maglia della Spagna Under 16 (8 presenze da titolare) e della Spagna Under 17 (2 presenze).

Per il tecnico Eusebio Di Francesco, Esteban rappresenta un rinforzo di peso per l’attacco salentino, pronto a integrarsi subito negli schemi della squadra. Non è escluso che possa già debuttare il 14 settembre alle ore 15 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, nella terza giornata di andata di Serie A.