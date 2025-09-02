US Open: Sinner strapazza Bublik e sfida Musetti nei quarti

New York – Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale agli US Open 2025. L’altoatesino ha superato senza difficoltà Alexander Bublik, imponendosi con un perentorio 6-1, 6-1, 6-1 in poco più di un’ora di gioco.Il numero uno d’Italia ha dettato i tempi sin dall’inizio, dominando in ogni fondamentale. Il servizio è stato una certezza, la risposta aggressiva e la solidità da fondo campo hanno tolto a Bublik qualsiasi possibilità di esprimere il suo tennis creativo. Il kazako ha provato a sorprendere con variazioni e colpi di fantasia, ma Sinner ha risposto con freddezza e precisione, lasciandogli soltanto tre game.Con questo successo, Sinner raggiunge i quarti di finale dove lo attende il connazionale Lorenzo Musetti, vittorioso su Jaume Munar. Sarà un derby che segna un passaggio storico per il tennis italiano: comunque vada, ci sarà un azzurro in semifinale a Flushing Meadows.Sinner si presenta al derby in condizioni di forma eccezionali, con un percorso quasi immacolato fino a questo punto del torneo. Musetti arriverà con entusiasmo e con la spinta del suo primo quarto di finale Slam, ma l’altoatesino parte da favorito per esperienza e continuità.