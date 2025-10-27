Andria, grave incidente sulla tangenziale: motociclista 48enne ferito nello scontro con un trattore
ANDRIA – Un motociclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina sulla tangenziale di Andria, in direzione nord, dopo uno scontro con un trattore.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro il mezzo agricolo. Il 48enne ha riportato una contusione toracica e una grave frattura a un ginocchio.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il motociclista all’ospedale Bonomo in codice rosso. Illeso il conducente del trattore. Sull’accaduto stanno indagando le autorità competenti per stabilire le dinamiche precise dell’incidente.