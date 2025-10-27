🔴 Andria, moto contro trattore sulla tangenziale: muore centauro 48enne

ANDRIA - Tragedia questa mattina sulla tangenziale di Andria, dove un motociclista di 48 anni, Matteo Cannone, ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. La vittima, in sella a una moto di grossa cilindrata, si è scontrata con un trattore per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato Cannone all’ospedale Bonomo. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Il conducente del mezzo agricolo è rimasto illeso. La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La vicenda ha scosso la comunità locale, ancora sotto shock per la tragica perdita.