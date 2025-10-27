Anteprima di “Novello sotto il Castello”: un brindisi all’autunno pugliese

CONVERSANO – L’autunno pugliese si accende dei profumi e dei colori del vino nuovo con l’, in programma sabato 1° novembre presso lea Conversano. L’appuntamento anticipa la quindicesima edizione della manifestazione, che si terrà dal 14 al 16 novembre 2025, celebrando vino, musica e convivialità nel cuore della città.

La giornata inizierà alle 17.00 con una passeggiata guidata in cantina, alla scoperta della storia delle Cantine D’Alessandro e delle fasi di produzione del vino. Alle 18.00 è prevista una tavola rotonda con le istituzioni e il team organizzativo, per presentare temi, novità e obiettivi della prossima edizione. Dalle 19.00, la serata si accenderà con un DJ set tra le botti, accompagnato da degustazioni di vino e specialità gastronomiche locali.

“Arrivare alla quindicesima edizione è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Antonio Innamorato, presidente de La Compagnia del Trullo. – Novello sotto il Castello è cresciuto insieme alla città, diventando un punto di riferimento per chi ama vivere il territorio attraverso vino, musica e convivialità. Abbiamo costruito un progetto che unisce tradizione e linguaggi contemporanei, valorizzando le radici locali ma aprendoci a nuove forme di espressione”.

L’evento è anche un omaggio alle eccellenze enogastronomiche della Puglia. “Il vino resta il vero protagonista – aggiunge Innamorato – rappresenta storia, lavoro e passione della nostra terra. L’incontro con la cucina locale e la musica innovativa dà vita a un’esperienza sensoriale completa, capace di coniugare tradizione e modernità”.

L’anteprima del 1° novembre sarà il primo brindisi dell’autunno e un assaggio dello spirito che animerà la quindicesima edizione di Novello sotto il Castello. Per partecipare è possibile prenotarsi fino a esaurimento posti al seguente link: Eventbrite.