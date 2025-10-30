Bari, Leccese riceve il giornalista Franco Giuliano: presentato il volume “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo”

BARI - Questa mattina, nel suo ufficio a Palazzo della Città, il sindaco di Bari ha ricevuto il giornalista Franco Giuliano, cronista de La Gazzetta del Mezzogiorno.Nel corso dell’incontro, Giuliano ha voluto donare al primo cittadino la sua più recente pubblicazione, dal titolo “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo” (Cacucci Editore).Il gesto assume un valore particolare, poiché il sindaco, in passato, ha ricoperto anche il ruolo di console onorario della Bosnia Erzegovina a Bari, mantenendo negli anni un forte legame con la comunità bosniaca e con la storia recente dei Balcani.Il volume, redatto in doppia lingua (italiano e bosniaco), ripercorre i principali momenti degli ultimi decenni della capitale della Bosnia Erzegovina, a partire dagli Accordi di Dayton del 1995, che posero fine al conflitto e all’assedio di Sarajevo, durato circa quattro anni.Un elemento innovativo dell’opera è la presenza di un QR code che consente di accedere a interviste video realizzate dal giornalista con cinque donne bosniache, incontrate nuovamente trent’anni dopo il primo contatto. Queste donne, durante la guerra, avevano scritto lettere pubblicate da La Gazzetta del Mezzogiorno, indirizzate ai loro coetanei pugliesi e lucani, in un intenso dialogo epistolare che oggi rivive in forma multimediale.Con questo libro, Franco Giuliano offre un contributo prezioso alla memoria collettiva e alla riflessione sul valore della pace, ricordando come le ferite della guerra possano trasformarsi, con il tempo, in occasioni di rinascita e di dialogo tra i popoli.