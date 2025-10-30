Incendio in un capannone a Modugno: Vigili del Fuoco in azione per la messa in sicurezza
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autoscala e un’autobotte, che hanno rapidamente circoscritto le fiamme evitando che si propagassero all’interno della struttura.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concentrate in particolare su alcuni pannelli fotovoltaici installati sul tetto, che sarebbero stati interessati dal principio d’incendio.
Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, il rogo è stato posto sotto controllo in breve tempo, limitando i danni e scongiurando rischi per le persone presenti nella zona.
Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento, ma non si registrano feriti.
