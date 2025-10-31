Bari, pedone investito sul lungomare: 35enne trasportato in ospedale

BARI – Momenti di tensione ieri sera sul, all’altezza del, dove un pedone è stato investito da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un, stava attraversando la strada, indossava le cuffie e non si è accorto dell’arrivo del veicolo.

Sul posto è intervenuto il 118, e l’uomo è stato trasportato in ospedale dopo aver sfondato il parabrezza e riportato varie contusioni. L’automobilista si è fermato immediatamente per prestare soccorso.

Le condizioni del pedone restano sotto osservazione, mentre la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.