“Calici di Puglia” approda a Montecitorio: in vetrina vini e prodotti tipici

Le eccellenzesaranno protagoniste mercoledì 22 ottobre a, nella Camera dei Deputati, con l’evento, organizzato da

L’iniziativa offrirà un’occasione unica per degustare vini DOP abbinati a prodotti gastronomici tipici, celebrando qualità, tradizione e passione che fanno della Puglia un punto di riferimento del Made in Italy.

Saranno presenti i cinque consorzi dei vini certificati pugliesi: il Consorzio del Primitivo di Manduria DOP, il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Salice Salentino, il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Castel del Monte, il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Gioia del Colle e il Consorzio di Tutela Vini DOC Brindisi e DOC Squinzano.

Accanto ai vini, sarà possibile degustare una selezione di eccellenze gastronomiche: burrata di Andria IGP, mozzarelle, capocollo di Martina Franca IGP, Pane di Laterza IGP, friselle, taralli, fichi mandorlati, focacce, puccette, olio extravergine d’oliva, dolci tipici, paste di mandorla, confetti di Andria, cioccolato, panettone e pasticciotto. Un vero e proprio percorso tra sapori, cultura e tradizioni autentiche della regione.

L’evento, in programma dalle 17:00 alle 19:30, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria e giornalisti di settore.

“Ho voluto fortemente promuovere questo evento perché rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere, a livello istituzionale e non solo, le eccellenze della nostra regione – dichiara l’avvocato Novella Pastorelli, Presidente di U.Co.ViP e del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria –. L’iniziativa favorisce il dialogo e la collaborazione tra produttori, consorzi ed enti, valorizzando non solo la qualità dei nostri vini, ma anche il legame profondo con il territorio, la passione e la professionalità di ogni viticoltore, contribuendo a rafforzare l’immagine e il prestigio della Puglia nel mondo”.