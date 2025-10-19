Casamassima piange Federica Tripoli, tenente di vascello morta in incidente stradale
LA SPEZIA – La comunità di Casamassima è in lutto per la scomparsa di Federica Tripoli, 32enne tenente di vascello della Marina Militare Italiana, deceduta in un incidente stradale nello Spezzino.
La donna si trovava a bordo della sua moto quando è avvenuto lo schianto. Nonostante il tempestivo trasferimento all’ospedale San Martino di Genova, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali.
La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, permettendo così di salvare la vita a cinque persone.
Tags: CRONACA