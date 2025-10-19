Serie A, il Milan batte la Fiorentina 2-1 e vola in vetta
PIERO CHIMENTI – Il Milan di Allegri conquista una vittoria fondamentale in Serie A, battendo a San Siro la Fiorentina 2-1 e portandosi solitario in testa alla classifica.
La gara è stata equilibrata nei primi 45 minuti, con l’unica occasione degna di nota per i viola con Pavlovic, che non è riuscito a finalizzare da pochi passi. All’inizio della ripresa, la Fiorentina passa in vantaggio grazie a Gosens, approfittando di un pasticcio tra Maignan e Gabbia.
Il Milan reagisce con intensità e trova il pareggio con Leao, che sigla da fuori area. A quattro minuti dal termine, una on field review assegna un rigore ai rossoneri, ancora trasformato da Leao, che ribalta il risultato e regala la vittoria al Diavolo.
Con questo successo, il Milan consolida la propria posizione in cima alla classifica, mostrando determinazione e capacità di rimonta nei momenti chiave della partita.