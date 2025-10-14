Dramma a Castel d’Azzano: chi sono i tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare

CASTEL D'AZZANO – Il, 56 anni, Comandante della SOS del 4° Battaglione Veneto, il, 56 anni, e il, 36 anni, hanno perso la vita nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Gli ultimi due prestavano servizio a Padova, mentre Piffari operava a Mestre.

La deflagrazione si è verificata durante un intervento delle forze dell’ordine per sgomberare un’abitazione occupata da tre fratelli. Oltre ai tre militari deceduti, 13 persone tra carabinieri e agenti di polizia sono rimaste ferite.

Il SIM Carabinieri, attraverso una nota, esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei colleghi e vicinanza alle famiglie dei militari e ai feriti: “È un giorno di lutto e dolore profondo per tutta l’Arma. Stimati e amati dai colleghi e dalle comunità, hanno onorato l’uniforme con umiltà, dedizione e altruismo, fino all’estremo sacrificio”.

Il Segretario Generale SIM Carabinieri, Antonio Serpi, ha dichiarato: “Il dolore per la perdita dei nostri tre colleghi è profondo e colpisce tutta la famiglia dell’Arma. Il loro sacrificio non sarà dimenticato. Oggi l’Italia perde tre servitori dello Stato. Il SIM Carabinieri si mette a completa disposizione dei familiari e dei colleghi coinvolti, offrendo ogni supporto”.

Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’esplosione e individuare il terzo fratello ancora irreperibile.