Aldo Procacci si candida al Consiglio regionale con “Decaro Presidente”
TRANI – L’ex consigliere comunale di Trani, Aldo Procacci, annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia nella circoscrizione BAT, nella lista “Decaro Presidente”.
“Ho scelto di metterci la faccia, ancora una volta – afferma Procacci – perché credo che competenza e passione possano fare la differenza, come Antonio Decaro ha dimostrato a Bari e potrà fare per la Puglia”.
Procacci, 60 anni, sposato e padre di Luigi, studente di Medicina, è professionista stimato: consulente del lavoro e dottore commercialista, titolare di uno studio specializzato in ambito fiscale e lavoristico.
Non è nuovo all’impegno politico: nel 2015 fu eletto consigliere comunale nella lista civica Trani#ACapo, sostenendo la candidatura a sindaco di suo fratello Antonio Procacci. Durante il mandato, si distinse per un’opposizione concreta e costruttiva, affrontando temi come bilancio, gestione delle aziende comunali, ambiente, trasparenza amministrativa, urbanistica e sport.
“La buona politica nasce dall’ascolto e dalla competenza – sottolinea Procacci – non serve urlare, serve conoscere e proporre”.
La candidatura arriva in un contesto di rinnovamento, con l’obiettivo di contribuire al progetto di Decaro per una Puglia moderna, inclusiva e più vicina ai cittadini. Nella lista, Procacci porta l’esperienza civica e professionale di chi ha sempre vissuto la politica come servizio.
Oltre all’impegno politico e professionale, Procacci è appassionato di sport: ha conseguito il patentino UEFA B e ha allenato squadre giovanili fino alla categoria Juniores ad Andria e Trani.
“Mio padre mi ha insegnato i valori del sacrificio e dell’impegno – conclude – voglio mettermi al servizio della Puglia per dare un futuro migliore ai nostri figli”.