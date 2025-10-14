Aldo Procacci si candida al Consiglio regionale con “Decaro Presidente”

TRANI – L’ex consigliere comunale di Trani,, annuncia ufficialmente la sua candidatura alnella circoscrizione BAT, nella lista

“Ho scelto di metterci la faccia, ancora una volta – afferma Procacci – perché credo che competenza e passione possano fare la differenza, come Antonio Decaro ha dimostrato a Bari e potrà fare per la Puglia”.

Procacci, 60 anni, sposato e padre di Luigi, studente di Medicina, è professionista stimato: consulente del lavoro e dottore commercialista, titolare di uno studio specializzato in ambito fiscale e lavoristico.

Non è nuovo all’impegno politico: nel 2015 fu eletto consigliere comunale nella lista civica Trani#ACapo, sostenendo la candidatura a sindaco di suo fratello Antonio Procacci. Durante il mandato, si distinse per un’opposizione concreta e costruttiva, affrontando temi come bilancio, gestione delle aziende comunali, ambiente, trasparenza amministrativa, urbanistica e sport.

“La buona politica nasce dall’ascolto e dalla competenza – sottolinea Procacci – non serve urlare, serve conoscere e proporre”.

La candidatura arriva in un contesto di rinnovamento, con l’obiettivo di contribuire al progetto di Decaro per una Puglia moderna, inclusiva e più vicina ai cittadini. Nella lista, Procacci porta l’esperienza civica e professionale di chi ha sempre vissuto la politica come servizio.

Oltre all’impegno politico e professionale, Procacci è appassionato di sport: ha conseguito il patentino UEFA B e ha allenato squadre giovanili fino alla categoria Juniores ad Andria e Trani.

“Mio padre mi ha insegnato i valori del sacrificio e dell’impegno – conclude – voglio mettermi al servizio della Puglia per dare un futuro migliore ai nostri figli”.