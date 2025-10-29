Furti nelle scuole di Bari, arrestato un 40enne di Barletta

BARI – I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza dinei confronti di un, ritenuto responsabile di una serie didel capoluogo pugliese. Il provvedimento è stato emesso dalsu richiesta della

L’indagine, condotta negli ultimi mesi dai militari della Compagnia di Bari Centro, ha permesso di documentare sei episodi avvenuti tra maggio e giugno, che hanno coinvolto tre scuole, una parrocchia nel quartiere Carrassi e un ospedale, dove l’uomo avrebbe rubato una carta bancomat poi utilizzata indebitamente.

L’identificazione del presunto autore è avvenuta grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno consentito ai Carabinieri di riconoscere alcuni tratti distintivi del volto e dei tatuaggi, oltre a indumenti indossati durante i furti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo agiva anche in pieno giorno, talvolta mentre negli edifici erano presenti studenti e personale scolastico, utilizzando arnesi rudimentali per forzare porte e serrature.

L’indagato, già detenuto nel carcere di Venezia per altri reati, dovrà ora affrontare l’interrogatorio di garanzia. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell’uomo dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.