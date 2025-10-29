Furti nelle scuole di Bari, arrestato un 40enne di Barletta
BARI – I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne originario di Barletta, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi in diversi istituti scolastici del capoluogo pugliese. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica.
L’indagine, condotta negli ultimi mesi dai militari della Compagnia di Bari Centro, ha permesso di documentare sei episodi avvenuti tra maggio e giugno, che hanno coinvolto tre scuole, una parrocchia nel quartiere Carrassi e un ospedale, dove l’uomo avrebbe rubato una carta bancomat poi utilizzata indebitamente.
L’identificazione del presunto autore è avvenuta grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno consentito ai Carabinieri di riconoscere alcuni tratti distintivi del volto e dei tatuaggi, oltre a indumenti indossati durante i furti.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo agiva anche in pieno giorno, talvolta mentre negli edifici erano presenti studenti e personale scolastico, utilizzando arnesi rudimentali per forzare porte e serrature.
L’indagato, già detenuto nel carcere di Venezia per altri reati, dovrà ora affrontare l’interrogatorio di garanzia. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell’uomo dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.