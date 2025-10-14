Gargano: 120 anni di esplorazioni nella Grotta di Pian della Macina

SAN NICANDRO GARGANICO – Il Gargano celebra il, una delle cavità carsiche più suggestive e importanti del territorio. L’evento, promosso dalcon il patrocinio della, si terrà nel weekend del, con una serie di iniziative dedicate a speleologi, studiosi, turisti e cittadini.

Sabato pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:00, la grotta sarà aperta per visite tecniche riservate ai gruppi speleologici e alle scuole di speleologia. Alle 18:00, la manifestazione si sposterà presso la Sede della Protezione Civile in via dei Sanniti, con un convegno di speleologia accompagnato da una mostra fotografica di Nazario Cruciano. Tra gli interventi di rilievo, Paolo Giuliani approfondirà il carsismo del Gargano, Antonio Biancofiore rappresenterà la Federazione Speleologica Pugliese e Domenico Antonacci illustrerà i risultati della ricerca storica sulle prime esplorazioni della grotta. La serata si concluderà con la proiezione del documentario “Diversamente Speleo”, frutto di un progetto innovativo di speleoterapia.

Domenica mattina, dalle 9:00 alle 13:00, la Grotta di Pian della Macina aprirà al pubblico (prenotazione obbligatoria, posti limitati). Esperti speleologi guideranno i partecipanti alla scoperta delle straordinarie concrezioni della cavità. Maria Ritoli, presidente del Gruppo ARGOD, sottolinea: “Questo anniversario è un’opportunità unica per valorizzare un tesoro naturale e celebrare una tappa fondamentale per la speleologia pugliese. Vogliamo promuovere la conoscenza del carsismo e il rispetto per l’ambiente sotterraneo del Gargano”.

L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di San Nicandro Garganico, la Protezione Civile AVERS, la Pro Loco, il Soccorso Alpino Speleologico Puglia, Speleoteam Montenero, Speleo Club Sperone e il Gruppo Speleologico di San Giovanni Rotondo.

Per prenotazioni e informazioni:

Team ARGOD – info@teamargod.it – 3931753151

Canali social del Team ARGOD per dettagli sulle visite guidate.