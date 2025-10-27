Gravina, aggredito da due pitbull durante un jogging: dopo 10 anni ottiene risarcimento di 31mila euro

GRAVINA IN PUGLIA – A distanza di dieci anni dall’aggressione, un uomo che nel 2015 era stato azzannato da due pitbull nelha ottenuto un

Il 23 marzo 2015 la vittima stava facendo jogging quando fu attaccata dai due cani, subendo morsi a gambe, braccia e collo. L’aggressione durò circa venti minuti, come raccontato dallo stesso uomo in aula, e si concluse solo grazie all’intervento di un automobilista di passaggio, che riuscì a mettere in fuga i pitbull.

Il proprietario dei cani, assente quel giorno in masseria, inizialmente dichiarò che gli animali erano del figlio, per poi ammettere di essere lui il proprietario dei pitbull. Dopo un lungo iter giudiziario, il tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento della vittima.