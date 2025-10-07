Investito da un camion della nettezza urbana, ciclista grave in rianimazione

LECCE – Unè rimasto gravemente ferito questa notte, poco dopo le 5, in un incidente sulla, all’altezza della frazione di

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo transitava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da un mezzo della Monteco, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il conducente del camion si è subito fermato e ha allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ciclista al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono note le generalità del ciclista, che potrebbe essere un migrante.