Jannik Sinner domina Alcaraz a Riad: 6-2 6-4 e 6 milioni in tasca

RIAD – Vittoria netta per, che superacon un convincentenella finale del torneo indoor del Six Kings Slam. L’altoatesino conferma così la sua, dove non perde dalla finale delle Finals 2023 contro Novak Djokovic.

Il torneo dura tre ore e 27 minuti complessivamente tra le tre sfide di Sinner, e l’azzurro si porta a casa un assegno da 6 milioni di dollari.

Il primo set è un vero assolo: Sinner parte subito forte, strappa il servizio ad Alcaraz con un doppio break e chiude 6-2 in soli 27 minuti. La sua capacità di anticipare la palla e la precisione nei colpi da fondo campo mettono in difficoltà il numero uno del mondo, che fatica a entrare in partita.

Nel secondo set, Alcaraz prova a reagire, ma la velocità della palla e la solidità di Sinner in battuta limitano le sue chance. Sul 3-3 si gioca il game più lungo, con il numero uno del mondo che annulla cinque break point, ma poi cede sul turno successivo. Sinner mantiene il controllo fino alla fine, chiudendo 6-4 e conquistando il torneo.

Al termine, i due protagonisti si abbracciano a rete, sorridenti e soddisfatti, suggellando una sfida spettacolare. Per Sinner si tratta della seconda vittoria consecutiva in Arabia Saudita contro Alcaraz, rafforzando il suo ruolo di re delle superfici indoor.