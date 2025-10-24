“Luceverde”, rinnovato l’accordo tra Comune di Bari e ACI per i servizi di infomobilità

BARI - La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con l’Automobil Club d’Italia (ACI) per il rinnovo del servizio “Luceverde” per ulteriori cinque anni. Il servizio, attivo in città dal 2020, continuerà a funzionare senza alcun onere economico per il Comune.

Nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, Polizia Locale e ACI collaborano per la diffusione dei servizi di infomobilità del Comune di Bari, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di mobilità di cittadini e visitatori. Le informazioni sul traffico veicolare e sul trasporto pubblico saranno distribuite attraverso diversi canali informativi, favorendo un accesso più immediato e aggiornato ai dati sulla viabilità.

Il servizio “Luceverde infomobilità Bari” prevede l’utilizzo di una piattaforma tecnologica fornita da ACI, che consente la gestione e l’aggregazione delle informazioni relative alla mobilità cittadina. La piattaforma, utilizzata dagli operatori della Polizia Locale, permette di raccogliere e georeferenziare su mappa gli eventi riguardanti la viabilità, sia statici che dinamici, ottimizzando i tempi di aggiornamento e la qualità del servizio. È prevista inoltre l’estensione della rete informativa con il coinvolgimento delle Polizie Locali dei Comuni limitrofi, per ampliare il bacino di riferimento a livello metropolitano.

ACI si impegna a fornire la piattaforma software, oltre a garantire la formazione e l’assistenza tecnica agli operatori. La web application, accessibile da computer e dispositivi mobili, consente di gestire eventi di traffico come incidenti, code e lavori in corso. È inoltre collegata, tramite gateway Datex, a diversi centri di informazione del traffico (TIC) di società autostradali e altri enti competenti, offrendo così anche dati aggiornati sul traffico extraurbano, comprese tangenziali, autostrade e strade statali.

L’accordo prevede anche la realizzazione di un canale web collegato al portale istituzionale del Comune e al sito della Polizia Locale, dove saranno pubblicati in tempo reale gli eventi relativi al traffico e alla mobilità. Saranno disponibili notiziari vocali automatizzati, la app Luceverde con mappa interattiva e funzionalità avanzate di consultazione, oltre a un servizio di contact center gratuito al numero verde 800 18 34 34, per informazioni su traffico, trasporto pubblico ed eventuali emergenze che incidano sulla mobilità.

La Polizia Locale e la Protezione civile del Comune di Bari continueranno a fornire aggiornamenti anche attraverso i propri canali informativi già attivi, tra cui il canale Telegram “Polizia Locale Bari Security Channel”, la pagina Facebook “Polizia Locale Bari” e il sito www.poliziamunicipalebari.it. Questi strumenti, insieme al portale istituzionale del Comune, garantiscono un’informazione tempestiva e trasparente alla cittadinanza su tutto ciò che riguarda la circolazione e la sicurezza stradale.