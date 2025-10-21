Polizia Locale di Bari riceve encomio al Forum Nazionale di Bergamo

BARI – La Polizia Locale di Bari è stata insignita di unnel corso della quarta edizione del Forum nazionale della Polizia Locale, svoltosi nei giorni scorsi a Bergamo e che ha visto la partecipazione di oltre 5mila agenti da tutta Italia.

L’attestazione di pubblica benemerenza è stata conferita per l’eccellente operato in un’indagine nell’ambito del “Codice Rosso”, normativa che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. Grazie all’impegno e alla professionalità degli agenti, lo scorso anno è stata sottratta a anni di vessazioni e abusi una donna vittima di violenze, garantendo la sua protezione e il supporto necessario.

Nel conferire l’encomio, le autorità hanno evidenziato la dedizione, l’attaccamento al territorio e il senso del dovere della Polizia Locale di Bari, sottolineando l’importanza delle attività svolte a favore della sicurezza e della prevenzione nella comunità cittadina.