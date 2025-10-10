

Alla fiera Apulia Sposi una tavola rotonda dedicata al futuro del wedding tourism rigenerativo in Puglia





MARTINA FRANCA (TA) – Sarà la fiera Apulia Sposi a ospitare la conferenza "Radici d’Amore – Martina Franca: la città dove l’amore rigenera la bellezza", un importante momento di confronto dedicato al futuro del wedding tourism sostenibile e rigenerativo in Puglia.





La tavola rotonda, moderata da Viola Tarantino, destination wedding planner e consulente per lo sviluppo del wedding tourism, nasce su invito di Enea Fanelli, patron della fiera e promotore di iniziative che valorizzano il comparto wedding come motore economico e culturale per il territorio.





Ad aprire i lavori sarà l’Assessore al Turismo del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini, che porterà i saluti istituzionali da parte del Sindaco e darà ufficialmente il benvenuto ai partecipanti.





L’incontro riunirà istituzioni, professionisti e operatori della filiera del wedding tourism della Valle d’Itria per discutere dei nuovi scenari e delle opportunità di sviluppo sostenibile del settore.





Il progetto è patrocinato dal Comune di Martina Franca e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di costruzione di una rete di operatori e venue responsabili, capaci di posizionare la Puglia come destinazione etica, autentica e contemporanea.





La conferenza





La tavola rotonda si terrà presso lo spazio incontri della fiera Apulia Sposi e vedrà la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti del settore, che si confronteranno su otto temi chiave:

- Il matrimonio come leva di sviluppo sostenibile

- L’impatto del wedding tourism sull’economia delle aree interne

- La Gen Z e il cliente altoesigente: il futuro non è sinonimo di luxury

- Il ruolo delle masserie come modelli di ospitalità rigenerativa

- Artigianato e identità come risorse competitive

- Come misurare il valore sociale e ambientale di un evento

- Formazione e certificazione per una filiera responsabile

- Comunicazione etica e internazionale della "nuova Puglia del wedding"

L’evento si propone come un tavolo di ascolto e di visione, in cui esperienze, dati e strategie convergeranno verso un unico obiettivo: trasformare la Puglia in un laboratorio di turismo rigenerativo applicato al mondo del matrimonio.





I relatori confermati





Tra i relatori già confermati:

- Nico Rinaldi, professionista di riferimento nel settore dell’intrattenimento per eventi e matrimoni internazionali

- Francesco Gravina, fotografo di eventi di alto profilo

- Genny Sapio, wedding planner, in rappresentanza dell’Associazione Wedding Planner Puglia

- Marcella Cecere, esperta di luxury wedding internazionali

- Pietro Fumarola, professionista di riferimento per il catering nel settore del Destination Wedding

Oltre agli stimati e riconosciuti professionisti già menzionati, sono in attesa di conferma ulteriori relatori e rappresentanti istituzionali, che contribuiranno con la loro visione e competenza al dibattito.





La presentazione del progetto "Radici d’Amore – Martina Franca"





La conferenza si concluderà con la presentazione ufficiale del progetto "Radici d’Amore – Martina Franca: la città dove l’amore rigenera la bellezza", ideato da Viola Tarantino su invito di Enea Fanelli.

Il progetto propone un modello concreto di turismo rigenerativo applicato al wedding tourism, che mira a trasformare il matrimonio in un atto di cura e restituzione verso il territorio, generando impatto positivo sulle comunità locali, sull’ambiente e sulla filiera artigianale.

"Il matrimonio è un gesto d’amore, ma può essere anche un gesto di cura verso la terra che lo ospita. Con Radici d’Amore vogliamo mostrare come la bellezza, se condivisa e consapevole, possa diventare una forza rigenerativa per tutta la comunità" afferma Viola Tarantino, ideatrice del progetto.





Dettagli evento





Fiera Apulia Sposi

Padiglione [da definire], Area Incontri

Data e orario da definire

Moderazione: Viola Tarantino

"Radici d’Amore – Martina Franca: la città dove l’amore rigenera la bellezza"

Un progetto per la Puglia che unisce etica, cultura e turismo esperienziale.