'Radici d’Amore – Martina Franca', la città dove l’amore rigenera la bellezza
Alla fiera Apulia Sposi una tavola rotonda dedicata al futuro del wedding tourism rigenerativo in Puglia
MARTINA FRANCA (TA) – Sarà la fiera Apulia Sposi a ospitare la conferenza "Radici d’Amore – Martina Franca: la città dove l’amore rigenera la bellezza", un importante momento di confronto dedicato al futuro del wedding tourism sostenibile e rigenerativo in Puglia.
La tavola rotonda, moderata da Viola Tarantino, destination wedding planner e consulente per lo sviluppo del wedding tourism, nasce su invito di Enea Fanelli, patron della fiera e promotore di iniziative che valorizzano il comparto wedding come motore economico e culturale per il territorio.
Ad aprire i lavori sarà l’Assessore al Turismo del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini, che porterà i saluti istituzionali da parte del Sindaco e darà ufficialmente il benvenuto ai partecipanti.
L’incontro riunirà istituzioni, professionisti e operatori della filiera del wedding tourism della Valle d’Itria per discutere dei nuovi scenari e delle opportunità di sviluppo sostenibile del settore.
Il progetto è patrocinato dal Comune di Martina Franca e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di costruzione di una rete di operatori e venue responsabili, capaci di posizionare la Puglia come destinazione etica, autentica e contemporanea.
La conferenza
La tavola rotonda si terrà presso lo spazio incontri della fiera Apulia Sposi e vedrà la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti del settore, che si confronteranno su otto temi chiave:
- Il matrimonio come leva di sviluppo sostenibile
- L’impatto del wedding tourism sull’economia delle aree interne
- La Gen Z e il cliente altoesigente: il futuro non è sinonimo di luxury
- Il ruolo delle masserie come modelli di ospitalità rigenerativa
- Artigianato e identità come risorse competitive
- Come misurare il valore sociale e ambientale di un evento
- Formazione e certificazione per una filiera responsabile
- Comunicazione etica e internazionale della "nuova Puglia del wedding"
L’evento si propone come un tavolo di ascolto e di visione, in cui esperienze, dati e strategie convergeranno verso un unico obiettivo: trasformare la Puglia in un laboratorio di turismo rigenerativo applicato al mondo del matrimonio.
I relatori confermati
Tra i relatori già confermati:
- Nico Rinaldi, professionista di riferimento nel settore dell’intrattenimento per eventi e matrimoni internazionali
- Francesco Gravina, fotografo di eventi di alto profilo
- Genny Sapio, wedding planner, in rappresentanza dell’Associazione Wedding Planner Puglia
- Marcella Cecere, esperta di luxury wedding internazionali
- Pietro Fumarola, professionista di riferimento per il catering nel settore del Destination Wedding
Oltre agli stimati e riconosciuti professionisti già menzionati, sono in attesa di conferma ulteriori relatori e rappresentanti istituzionali, che contribuiranno con la loro visione e competenza al dibattito.
La presentazione del progetto "Radici d’Amore – Martina Franca"
La conferenza si concluderà con la presentazione ufficiale del progetto "Radici d’Amore – Martina Franca: la città dove l’amore rigenera la bellezza", ideato da Viola Tarantino su invito di Enea Fanelli.
Il progetto propone un modello concreto di turismo rigenerativo applicato al wedding tourism, che mira a trasformare il matrimonio in un atto di cura e restituzione verso il territorio, generando impatto positivo sulle comunità locali, sull’ambiente e sulla filiera artigianale.
"Il matrimonio è un gesto d’amore, ma può essere anche un gesto di cura verso la terra che lo ospita. Con Radici d’Amore vogliamo mostrare come la bellezza, se condivisa e consapevole, possa diventare una forza rigenerativa per tutta la comunità" afferma Viola Tarantino, ideatrice del progetto.
Dettagli evento
Fiera Apulia Sposi
Padiglione [da definire], Area Incontri
Data e orario da definire
Moderazione: Viola Tarantino
"Radici d’Amore – Martina Franca: la città dove l’amore rigenera la bellezza"
Un progetto per la Puglia che unisce etica, cultura e turismo esperienziale.