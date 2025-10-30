Sinner vola ai quarti di finale a Parigi: battuto Cerundolo in due set

PARIGI - Jannik Sinner continua la sua corsa irresistibile a Parigi. L’azzurro ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale del torneo francese, superando in due set l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-5, 6-1.Dopo un primo set equilibrato, Sinner ha preso pieno controllo del match nel secondo, dominando con il servizio e mettendo in mostra la consueta solidità da fondo campo. Cerundolo ha provato a resistere, ma il ritmo e la precisione dell’altoatesino hanno fatto la differenza nei momenti chiave.Con questa vittoria, Sinner centra un altro traguardo importante nella sua giovane carriera e si conferma tra i protagonisti assoluti del circuito ATP.Il prossimo ostacolo per l’azzurro sarà lo statunitense Ben Shelton, in programma venerdì alle 19. Una sfida ad alta intensità che promette spettacolo e potenza da entrambi i lati del campo.Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.