Sinner vola ai quarti di finale a Parigi: battuto Cerundolo in due set
Dopo un primo set equilibrato, Sinner ha preso pieno controllo del match nel secondo, dominando con il servizio e mettendo in mostra la consueta solidità da fondo campo. Cerundolo ha provato a resistere, ma il ritmo e la precisione dell’altoatesino hanno fatto la differenza nei momenti chiave.
Con questa vittoria, Sinner centra un altro traguardo importante nella sua giovane carriera e si conferma tra i protagonisti assoluti del circuito ATP.
Il prossimo ostacolo per l’azzurro sarà lo statunitense Ben Shelton, in programma venerdì alle 19. Una sfida ad alta intensità che promette spettacolo e potenza da entrambi i lati del campo.
Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.