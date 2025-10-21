



MILANO - Stefano Clessi e Mamo Giovenco fondano Eclectic Publishing House Srl, una nuova società editoriale partecipata da Eclectic Music Publishing Srl (società editoriale della holding Eclectic Music) e da Mamo Srl.

La nuova realtà, parte integrante del gruppo Eclectic Music, rafforzerà l’attività della divisione editoriale del gruppo e sarà dedicata allo sviluppo autoriale, con l’obiettivo di diventare un hub centrale per la crescita dei talenti, le sincronizzazioni per cinema e televisione, il repertorio kids e i nuovi modelli di business legati all’editoria musicale.

La direzione artistica del nuovo polo sarà affidata a Mamo Giovenco, che entra nel team di Eclectic Music con il ruolo di A&R manager, insieme a Stefano Clessi, già CEO e managing director del gruppo, unendo visioni complementari in un progetto creativo e strategico condiviso.

Eclectic Music Group srl è la music company italiana fondata nel 2003 da Stefano Clessi che si occupa di edizioni musicali, management e produzione discografica, posizionandosi tra le aziende musicali indipendenti più importanti degli ultimi anni in Italia. La società, che ha fatto dello scouting di nuovi talenti uno dei punti fondamentali del proprio core business, portando sulla scena e al grande pubblico artisti come Blanco, Tananai, autori e produttori come Michelangelo, Simonetta, Paolo Antonacci, ha ottenuto complessivamente oltre 250 dischi di platino negli ultimi 6 anni e si divide in tre dipartimenti: management, publishing e records. Con la divisione Eclectic Music Publishing, la società ha messo la propria firma in totale su otto dei brani che hanno partecipato al 75° Festival di Sanremo, grazie agli autori e produttori Eclectic che hanno curato le canzoni in gara.



