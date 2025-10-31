Taranto, uomo precipita dal terzo piano di uno stabile in via Crispi: inutili i soccorsi

TARANTO – Tragedia la scorsa notte a, dove un uomo è precipitato dal. La vittima, un, è deceduta nonostante l’intervento immediato del

Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso. I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.