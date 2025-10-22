Trinitapoli, "Io sono una missione": partita di calcio per la festa della Chiesa diocesana





MICHELE MININNI - In occasione della festa della Chiesa diocesana, l’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie promuove un momento speciale di fraternità e condivisione attraverso lo sport, con una partita di calcio dal titolo “Io sono una missione”.

L’incontro si terrà mercoledì 22 ottobre alle ore 20.00, presso il campo della Parrocchia Angeli Custodi di Trani, e vedrà protagonisti due squadre particolari: la rappresentativa del clero diocesano e la squadra dei Migrantes.

L’iniziativa vuole essere un segno concreto di comunione, amicizia e accoglienza reciproca. Attraverso il linguaggio universale dello sport, si intende favorire il dialogo tra culture e vocazioni differenti, sottolineando il valore della diversità come ricchezza per tutta la comunità ecclesiale.

Sarà un’occasione gioiosa per incontrarsi, conoscersi e celebrare insieme il cammino della Chiesa locale, riscoprendosi parte di un’unica grande famiglia, animata dalla stessa fede e dallo stesso desiderio di testimoniare il Vangelo.



