Alberobello celebra la Giornata Nazionale dell’Albero 2025: educazione ambientale e partecipazione civica

ALBEROBELLO – Il Comune di Alberobello promuove anche quest’anno la, che a causa delle condizioni meteo avverse è stata posticipata a, alle ore 10.00, presso. L’iniziativa rappresenta un momento dedicato all’, alla valorizzazione del verde cittadino e alla promozione della

“La nostra comunità guarda al futuro investendo nel verde e nella cura dell’ambiente”, dichiara il Sindaco Francesco De Carlo. “Ringraziamo scuole, associazioni e cittadini che, con il loro contributo, rendono questa ricorrenza un momento di crescita collettiva e responsabilità condivisa”.

Istituita con la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, la Giornata Nazionale dell’Albero ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e giovani sul valore degli alberi nella tutela dell’ambiente, nella qualità dell’aria e nella lotta ai cambiamenti climatici. La città rinnova così la propria adesione all’iniziativa nazionale, organizzando una mattinata dedicata alla piantumazione simbolica di alberi e a momenti di riflessione sul paesaggio e la biodiversità.

L’Assessore al Verde Pubblico, Luca De Felice, spiega: “Piantare nuovi alberi significa prendersi cura della nostra città e del futuro delle giovani generazioni. Ogni albero è un impegno concreto verso un ambiente più sano e un patrimonio naturale da preservare e ampliare nel tempo”.

All’evento parteciperanno studenti e docenti dell’Istituto “Morea-Tinelli”, impegnati in attività didattiche sul tema ambientale, i Carabinieri Forestali, che offriranno contributi educativi sul ruolo del corpo nella tutela del patrimonio naturale, l’Associazione Legambiente Alberobello e Coreggia, e l’associazione “One More Tree”, attiva nella riforestazione e nella promozione della piantumazione di alberi.

L’Assessora all’Istruzione e Welfare, Valentina Liuzzi, sottolinea: “Questa giornata rappresenta un’opportunità educativa preziosa: i ragazzi diventano protagonisti attivi della tutela dell’ambiente, imparando che il rispetto del territorio nasce dai piccoli gesti e dalla partecipazione consapevole alla vita della comunità”.

Nel corso della mattinata sono previsti interventi istituzionali, testimonianze dei partecipanti, attività simboliche di piantumazione di nuove essenze arboree, momenti di educazione ambientale curati dalle associazioni e dai Carabinieri Forestali e la presentazione di riflessioni e lavori degli studenti.

L’iniziativa è organizzata dagli Assessorati all’Ambiente e all’Istruzione, con il supporto degli Uffici Comunali competenti. Con questa celebrazione, Alberobello rinnova il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità, consapevole che investire nel verde significa investire nel futuro.

Come ricorda la poetessa Lucy Larcom: “Chi pianta un albero, pianta una speranza!”.