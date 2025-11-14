ATP Finals Torino: Sinner vince e resta imbattuto nel girone

TORINO –continua la sua corsa alle. Già qualificato per le semifinali, dove domani affronterà l’australiano, Sinner ha battuto oggiin due set, 6-3, 7-6, indi gioco, nell’ultimo match del girone round robin.

La partita era ininfluente ai fini della classifica, poiché Shelton era già matematicamente eliminato. Con questa vittoria, Sinner mantiene il suo percorso imbattuto nel torneo.

In serata, il girone proseguirà con lo scontro tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.