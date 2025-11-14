ATP Finals Torino: Sinner vince e resta imbattuto nel girone
TORINO – Jannik Sinner continua la sua corsa alle ATP Finals di Torino. Già qualificato per le semifinali, dove domani affronterà l’australiano Alex De Minaur, Sinner ha battuto oggi Ben Shelton in due set, 6-3, 7-6, in un’ora e 34 minuti di gioco, nell’ultimo match del girone round robin.
La partita era ininfluente ai fini della classifica, poiché Shelton era già matematicamente eliminato. Con questa vittoria, Sinner mantiene il suo percorso imbattuto nel torneo.
In serata, il girone proseguirà con lo scontro tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.