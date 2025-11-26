Calimera piange Elia Perrone: lutto cittadino per il piccolo di 8 anni

CALIMERA – Si sono svolti nel primo pomeriggio a Calimera i funerali di, il bambino di 8 anni tragicamente ucciso dalla madre, che poi si è tolta la vita. La comunità locale si è stretta attorno al dolore della famiglia in una giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco.

Durante l’omelia, il vescovo di Lecce ha invitato a riflettere sull’importanza di parlare dei problemi e di sostenersi reciprocamente: “Bisogna parlare dei problemi e soprattutto starsi vicino, donare amore per ricevere amore”, ha affermato.

Il parroco di Calimera, Don Gabriele, ha rivolto un pensiero speciale ai compagni di classe del piccolo, invitandoli a lanciare un messaggio di pace e amore. All’uscita della chiesa, il feretro è stato salutato da palloncini bianchi, dalla musica della banda e da uno striscione con la scritta: “Calimera ti saluta, piccolo angelo”.

Un momento di dolore condiviso che ha unito tutta la comunità nella memoria e nell’affetto per Elia, lasciando un segno profondo nella città.