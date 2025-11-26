L’A.S.C.R. 'Uniti per lo Sport' Brindisi del Presidente Carmine Iaia verso la nuova stagione sportiva tra Gala dello Sport e la valorizzazione dell'agonismo dilettantistico



BRINDISI - Un nuovo anno di attività si appresta ad essere ufficializzato dall'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Uniti per lo Sport" che prosegue a concentrare le proprie attenzioni sul territorio cittadino e su quello della provincia di Brindisi, proseguendo con quello che da sempre rappresenta l'obiettivo principale del Presidente Carmine Iaia, ossia trarre il meglio dalle collaborazioni con partner che possano fare la differenza senza trascurare nessun aspetto nei confronti della società compresi il sociale, l'ambientale e l'umanitario. La storia della A.S.C.R. "Uniti per lo Sport" si è fregiata sin dall'inizio della splendida esperienza di organizzazione eventi e collaborazione tra numerose realtà sportive dilettantistiche della città di Brindisi. Quello che inizialmente poteva sembrare solo un ambizioso progetto sulla carta si è concretizzato, attraverso l'ampiamente dimostrata capacità di fare rete, un contributo più che riuscito di conferire benefici ad un settore, come quelle delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, investito ormai da cambiamenti importanti.





Con le Associazioni Sportive Dilettantistiche della città e della provincia di Brindisi che proseguono ad incrociare il proprio percorso con questa realtà e con quelle che attraverso la presente comunicazione abbiano il desiderio di avvicinarsi ed aderire alla mission perseguita, l’associazione del Presidente Iaia è già pronta a tornare con le splendide esperienza di interazione e di promozione di eventi sportivi come "Il Natale dello Sportivo", "Il Festival dello Sport", "Sport and Party", "La Pasquetta Brindisina", momenti di contatto con la città e decine di migliaia di cittadini e di sportivi, che hanno valorizzato le infinite risorse che questo sodalizio ha scelto di mettere in campo e la volontà e l’opportunità di garantire il riconoscimento di pari diritti per tutte, persino le più piccole realtà sportive dilettantistiche del territorio, nelle sedi pubbliche e istituzionali.





La volontà della ASCR di non trascurare nessun aspetto dell’ambito sportivo, in cui operano le associazioni affiliate è ormai annualmente affrontato e dimostrato attraverso quello che nel prossimo futuro rappresenterà il terzo appuntamento con il meglio della sfera sportiva cittadina in occasione del "Gala dello Sport" in programma il prossimo 27 dicembre 2025, un grande appuntamento, già alla sua terza edizione, che punta al riconoscimento sportivo per atleti e società Asd e Ssd distintisi per meriti agonistici nel corso dell’anno 2025 ed i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.





"Per me è un orgoglio vedere dove ci ha portato percorso fatto fino ad ora. Gli importanti traguardi raggiunti - ha dichiarato il maestro Carmine Iaia - sono il frutto di tanto impegno e lavoro costante che ci hanno permesso di consolidare una realtà viva e dinamica, grazie alla fiducia delle numerose società sportive di Brindisi e provincia che continuano a collaborare con noi. Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a crescere insieme, mantenendo alta la qualità delle attività proposte e rafforzando il senso di comunità. Continueremo a dedicare una parte importante del nostro impegno al sociale, sensibilizzando contro i fenomeni di allarme civile e collaborando attivamente con scuole e studenti di ogni ordine e grado. Invito tutte le associazioni di Brindisi e provincia a seguirci sulla nostra pagina Instagram o a contattarmi direttamente al numero 3479428957 per esplorare nuove opportunità di collaborazione".