Egitto: al via il GEM, il più grande Museo Egizio al mondo



DEBORAH PETRUZZO - IL CAIRO – Oltre 40 capi di Stato, sovrani e principi, dall’Europa al Golfo, dall’Asia all’Africa, oggi parteciperanno a una cerimonia spettacolare accanto alle Piramidi.

Dopo 20 anni di lavori e mezzo milione di metri quadrati di storia, il museo più imponente mai dedicato all’antico Egitto è pronto a svelare i suoi tesori.

Il GEM – noto anche come il Museo di Giza o come il Grande Museo Egizio del Cairo – ospiterà oltre 100.000 oggetti e reperti e avrà una superficie di ben 500.000 mq.

Il museo si trova poco fuori dal Cairo, a meno di 2 chilometri dalle celebri Piramidi di Giza – una delle sette meraviglie del mondo antico – ed è stato progettato proprio per offrire, tra le altre cose, anche una splendida finestra su di queste.

Dimensioni e storia del GEM

Il GEM, la cui costruzione è iniziata più di 20 anni fa, occupa una superficie di 500.000 metri quadrati, il doppio rispetto al Museo del Louvre e due volte e mezzo più grande del British Museum.

Ospiterà oltre 100.000 oggetti.

La straordinaria collezione del museo

Il museo, a poca distanza dalle Piramidi di Giza, ospiterà una straordinaria collezione di oltre 100.000 reperti, che vanno dalla preistoria all'epoca romana.

Tra i più importanti, la colossale statua di Ramses II, spostata dall'omonima piazza del Cairo al grande atrio del museo.

Alta 12 metri e pesante 83 tonnellate, è stata realizzata 3.200 anni fa.

Il tesoro di Tutankhamon

In un'apposita galleria che da sola occupa 7.000 metri quadrati è stato sistemato l'intero tesoro di Tutankhamon, il corredo aureo della celebre tomba del faraone bambino (1341-1323 a.C.) scoperta dall'archeologo inglese Howard Carter nel 1922, composto da oltre 5.500 pezzi.