Fisioterapisti: nuova sede per l'ordine di Bari, Bat e Taranto

BARI - Venerdì 28 novembre cerimonia di inaugurazione a Sammichele di Bari. «Sarà uno spazio di confronto per gli iscritti».

L’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto avrà una nuova sede. Tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione in programma venerdì 28 novembre alle ore 18 a Sammichele di Bari (in via degli Alterocca, 2).

All’incontro saranno presenti iscritti e istituzioni. La sede è stata pensata come la Casa dei Fisioterapisti: un luogo dedicato all’incontro, al dialogo e alla crescita professionale. «Sarà uno spazio di confronto per gli iscritti» fa sapere l’Ordine, alla vigilia dell’evento.



