Il post-umano e la sfida della conoscenza: incontro d’avanguardia a Bari

BARI – La Sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS organizza un incontro d’avanguardia dedicato a una delle tematiche più affascinanti e al tempo stesso inquietanti del nostro tempo: il ruolo dell’essere umano nell’era del post-umano.

L’evento invita a riflettere su domande cruciali: dove si colloca oggi l’essere umano, che sembra illudersi di poter disincarnarsi? Dove sono finite la capacità di emozionarsi e la volontà di affidare alla techne il “root” dell’intelligere, cioè la capacità di comprendere e trasformare il mondo?

Il post-umano è ormai alle porte e rappresenta una sfida per tutti, ma soprattutto per i giovani. L’Associazione Crocerossine d’Italia si rivolge infatti a chi desidera liberarsi da ogni sete di potere che non sia quella della conoscenza, considerata l’unica via per far nascere una vera coscienza umanitaria.

Attraverso questo incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con le riflessioni più attuali sulla tecnologia, l’etica e il futuro della specie umana, stimolando un dibattito che unisce innovazione, consapevolezza e responsabilità collettiva.