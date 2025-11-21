Parte da Trieste il Giro del Mondo 2026 di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa

TRIESTE – Costa Crociere dà il via al, la crociera più iconica e sognata dagli appassionati di viaggi, con partenza da Trieste a bordo di. La nave farà tappa anche a Bari, Napoli e Savona, con arrivo previsto nuovamente a Trieste l’11 aprile 2026.

Un’avventura epica di 142 giorni, tra 5 continenti, 3 oceani e 51 destinazioni in 33 Paesi, che porterà gli ospiti alla scoperta di mete iconiche e inedite, come la futuristica Tokyo, l’Isola di Pasqua e la Polinesia francese. La crociera offre anche overland esclusivi, tour di più giorni pensati per vivere appieno tradizioni, cultura e natura locali, tra Machu Picchu, Angkor Wat e le Cascate Vittoria.

A bordo, oltre 2.000 ospiti provenienti da Europa e oltre, potranno godere di intrattenimento ispirato alle destinazioni visitate, esperienze gastronomiche con piatti firmati da chef stellati e spazi dedicati al benessere, come la SPA Solemio. Le feste di Natale e Capodanno saranno celebrate con spettacoli e party a tema, rendendo il viaggio ancora più memorabile.

Per chi desidera vivere esperienze simili, Costa propone anche due ulteriori Giri del Mondo nel 2026, con partenze da Tokyo e itinerari tra Asia, Oceania, Sud e Nord America. Le prenotazioni sono aperte presso agenzie di viaggio, sul sito ufficiale di Costa Crociere o tramite il Customer Center al numero 800.588589.