King Colis porta a Bari la magia dei pacchi misteriosi

BARI - Forte del successo ottenuto in tutta Italia – oltre 140mila visitatori e 160 tonnellate di pacchi venduti – King Colis fa tappa a Bari con un Pop-Up Store che promette un’esperienza di shopping inedita, all’insegna della curiosità e della sorpresa. Nel cuore del Parco Commerciale Casamassima, nella sua piazza centrale, il Pop-Up Store King Colis accoglierà i visitatori da lunedì 10 a domenica 16 novembre. L’apertura ufficiale è prevista per lunedì 10 novembre, dalle 15 alle 20, e proseguirà poi quotidianamente, dalle 8 alle 20, per un’intera settimana all’insegna della scoperta.

King Colis è una startup francese che ha trasformato la sorpresa in un modello di economia circolare: recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili, dando loro una seconda vita e riducendo gli sprechi. Il contenuto dei pacchi resta ignoto fino al momento dell’acquisto, rendendo ogni visita un’esperienza emozionante e imprevedibile, simile a una caccia al tesoro. All’interno si possono trovare prodotti di ogni genere – articoli high-tech, capi d’abbigliamento, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, videogiochi, gadget e molto altro – pronti a sorprendere chi sceglie di mettersi in gioco.

Ogni anno in Europa milioni di pacchi ordinati online non raggiungono i destinatari a causa di errori di indirizzo o problemi logistici. In passato questi pacchi venivano distrutti dopo il rimborso al cliente, ma oggi grazie a King Colis trovano una nuova destinazione, contribuendo concretamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso.

La formula è semplice: ogni cliente ha dieci minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non possono essere aperti prima del pagamento. I pacchi sono venduti a peso, con due diverse tipologie: Standard a 2,49 euro ogni 100 grammi e Premium a 2,99 euro ogni 100 grammi. Per chi desidera vivere l’esperienza senza attese, è disponibile il servizio Fast Pass acquistabile online sul sito ufficiale www.king-colis.com/it, che consente di saltare la fila e accedere direttamente all’area di vendita.

Nel solo 2024 King Colis ha recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti, affermandosi come realtà di riferimento nello shopping sostenibile. “Il nostro obiettivo è portare il concept King Colis in tutta Europa, attraverso i pop-up store e il nostro e-shop” – spiega Killian Denis, co-fondatore di King Colis – “ma anche ampliare sempre più la visibilità del brand in Italia, dove l’interesse per il nostro format cresce di giorno in giorno. Con questa tappa in Puglia vogliamo consolidare la nostra presenza nel Paese e continuare a far vivere a sempre più persone l’esperienza unica dei nostri pacchi misteriosi”.

Dopo il successo del pop-up inaugurato a Lecce lo scorso giugno, che ha accolto quasi 5.000 visitatori e venduto oltre 6 tonnellate di pacchi, King Colis torna in Puglia con una nuova tappa pensata per replicare e superare i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni. Il Pop-Up Store di Bari rappresenta un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’energia, la curiosità e la sorpresa che da sempre contraddistinguono il mondo King Colis.





Informazioni utili:

- Parco Commerciale Casamassima, di fronte al negozio “Stradivarius”

- Lunedì 10 novembre dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e da martedì 11 fino a domenica 16 novembre dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

- L’accesso è gratuito e consentito a tutti, con l’obbligo di presenza di un adulto per i minori.



