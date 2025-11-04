🔴 Maltempo e incidenti in Puglia: strade in tilt, due morti a Mottola

BARI – Il maltempo continua a colpire la regione e con esso si moltiplicano gli incidenti stradali. Giornata di caos e paura sulle principali arterie pugliesi, dove pioggia e vento forte stanno mettendo a dura prova la viabilità.

Sulla SS100, un nuovo incidente multiplo ha mandato in tilt il traffico: tre veicoli coinvolti e lunghe code si registrano nel tratto compreso tra Casamassima e Adelfia-Rutigliano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 per i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

A Bari, invece, un pedone è stato investito sul lungomare, non lontano dalla ruota panoramica. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Momenti di paura anche tra Sammichele di Bari e Putignano, dove uno scuolabus si è ribaltato sulla provinciale 58. Fortunatamente non si registrano vittime: alcuni passeggeri, tra cui studenti, avrebbero riportato lievi ferite e sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Tragico invece l’incidente avvenuto a Mottola, nel Tarantino: in un frontale tra un’auto e un autoarticolato hanno perso la vita due persone. Il tratto della SS100 è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Puglia centro-meridionale, raccomandando la massima prudenza negli spostamenti.