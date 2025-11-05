Modugno, M5S: “Ennesimo scandalo, serve un Patto di legalità per fermare il circolo vizioso”

BARI – “Gli arresti della Guardia di Finanza sul presunto scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali di Modugno del 2020 mettono in luce un sistema pericoloso e dannoso per le istituzioni e per l’intera comunità. È l’ennesimo grave scandalo che coinvolge la politica pugliese, già segnata da vicende giudiziarie negli ultimi mesi. Un circolo vizioso che deve essere fermato”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il senatore e vicepresidente del M5S Mario Turco e il deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno, che rilanciano la proposta di un Patto di legalità come misura concreta per garantire ai cittadini amministrazioni trasparenti e libere da condizionamenti.

“Non è accettabile – proseguono – leggere ancora oggi di scandali giudiziari che minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Ogni episodio rappresenta un problema non solo per la gestione amministrativa, che rischia la paralisi, ma anche per la collettività, che subisce inevitabilmente un rallentamento nei servizi. È fondamentale mettere in campo azioni che offrano garanzie reali alle persone”.

“La cattiva politica – concludono Turco e Donno – deve arretrare di fronte agli strumenti di difesa della legalità. Per questo serve uno sforzo condiviso: noi continueremo a essere in prima linea per assicurare trasparenza, onestà e responsabilità nella gestione pubblica”.