Noicattaro, 52 presunti affiliati al clan Misceo e Annoscia a processo

Secondo le indagini della Guardia di Finanza, le sostanze stupefacenti venivano acquistate dal clan Palermiti di Japigia, trasferite a Noicattaro e poi smistate nei comuni limitrofi, tra cui Adelfia, Gioia del Colle, Triggiano, Capurso fino a Fasano. Gli ordini venivano impartiti anche dal carcere tramite telefoni cellulari.

In totale, sono 67 le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio: 52 hanno optato per il rito abbreviato, 5 hanno proposto il patteggiamento, mentre i restanti potrebbero affrontare il dibattimento ordinario. Il Ministero dell’Interno si è costituito parte civile.