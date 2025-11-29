Ostuni, rapina in casa di un medico: bottino denaro e orologi

OSTUNI – Momenti di paura ieri sera a Ostuni, dove un medico è stato vittima di una rapina nella propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, almeno tre malviventi con il volto coperto da passamontagna lo hanno atteso all’ingresso e lo hanno colpito con un pugno alla testa. Minacciandolo con una pistola, sono poi entrati in casa dove si trovavano anche la moglie e i figli, intimandogli di aprire la cassaforte.

I rapinatori hanno portato via denaro contante e quattro orologi, fuggendo a bordo dell’auto del medico, ritrovata alcune ore più tardi a circa quattro chilometri dal luogo della rapina.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Ostuni, che stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per individuare i responsabili.