Regionali '25: congratulazioni e auguri di buon lavoro da ANCI Puglia al Presidente Antonio Decaro

BARI – La Presidente di, Fiorenza Pascazio, a nome degli organi statutari e della struttura operativa dell’Associazione, ha rivolto le proprie congratulazioni adper la sua elezione a Presidente della Regione Puglia, formulando i migliori auguri per l’esercizio del nuovo incarico.

“La comprovata esperienza di Decaro come Sindaco e Presidente nazionale dell’ANCI rappresenta un riferimento di grande valore, testimoniando un impegno autentico verso il dialogo istituzionale e la centralità dei Comuni, pilastri fondamentali dell’azione pubblica”, ha sottolineato Pascazio.

L’Associazione ha ribadito la volontà di instaurare un dialogo costante e una collaborazione leale e costruttiva con il nuovo governo regionale, nell’interesse delle comunità locali e con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori pugliesi.

“Confidiamo che questo legame profondo con i Sindaci e con le comunità locali possa orientare l’azione di governo regionale, contribuendo a rafforzare l’attenzione verso gli enti locali, quotidianamente impegnati a rispondere ai bisogni delle persone”, ha concluso Pascazio.

ANCI Puglia ha esteso infine gli auguri di buon lavoro anche a tutti i Consiglieri regionali eletti, auspicando un percorso condiviso a sostegno dei cittadini e del territorio.